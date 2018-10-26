В Салоники со Святой Горы доставили Пояс Богородицы и икону

В Салониках (Греция) сотни православных христиан 23 октября встретили Пояс Пресвятой Богородицы, который доставили из афонского монастыря Ватопед.

Сопровождал святыню наместник афонской обители архимандрит Ефрем (Куцу).

Встречу возглавил митрополит Неаполя Варнава.

«Для нашей митрополии – это великий исторический момент! Богоматерь приходит в трудные дни, стать Благой вестью о том, что любовь Бога никогда не покинет нас», - сказал митрополит.

Вместе с Поясом в Салоники также прибыла икона Божией Матери «Отрада и Утешение», которая постоянно пребывает в Ватопеде. Крестным ходом святыни перенесли в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в Салониках.

Святыни будут пребывать в этом храме до 28 октября.

По материалам solun.gr, romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".