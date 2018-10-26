Издана книга на украинском языке о поездках Василия Григоровича-Барского на Афон

Вышла в свет на украинском языке книга о путешествиях Василия Григоровича-Барского на Святую Гору Афон.

Об этом сообщил исполнительный ди⁠ректор БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус на своей странице в Фейсбук.

«И снова об Афоне. Приятная новость. Небольшим тиражом БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" издал книгу "Путешествие Василия Григоровича-Барского на Святую Гору Афон в 1725 -1726 и 1744 - 1745 гг." на украинском языке», - написал Андрей Ус.

Он рассказал, кто является автором перевода.

«История перевода - 1989 года, именно тогда преподавател - а сегодня доктор филологических наук, профессор Житомирского университета им. И. Франко, Петр Белоус начал переводить «Путешествие Василия Григоровича-Барского» на современный украинский. Первый украинский перевод Барского вышел в свет в 2000 году, и был издан издательством «ОСНОВЫ»», - написал исполнительный ди⁠ректор благотворительного фонда.

Андрей Ус сказал, о чем эта книга.

«Новое издание касается только афонской части, то есть две поездки на Афон известного нашего земляка-паломника. Над этим изданием мы хорошо поработали, исправили церковно-богословскую терминологию, заново набрали греческие тексты и внесли расшифровки в сокращенные греческие слова. Украинский перевод раскрывает личность Барского для нас заново. Особое внимание привлекают монашеские и богослужебные традиции Святого Горы XVIII века», - отметил он.

Также Андрей Ус отметил, что «книга будет интересна всем, кто любит диахронический и синхронический Афон, особенно тем, кто подобно Барскому ходил тропами Святой Горы».

Книга «Путешествие Василия Григоровича-Барского на Святую Гору Афон в 1725 -1726 и 1744 - 1745 гг.» вышла в свет в издательстве «АДЕФ-Украина».

*Василий Григорович-Барский (1701-1747 г.) - паломник, путешественник, писатель, публицист. Барский учился в Киевской духовной академии и иезуитской академии во Львове, последнюю не окончил. Он много паломничал пешком, описывая свои путешествия. Побывал на Святой Горе в 1726 году и в 1744 - с целью изучения монастырей и их библиотек. 1744-1746 годы Григорович-Барский провел на Афоне, в Афинах и на острове Крит.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".