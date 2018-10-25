Что завещал покойный афонский старец архиепископу из Украины

После известия о смерти современного афонского старца архимандрита Григория (Зумиса), игумена афонского монастыря Дохиар, многие паломники, которые встречались с ним на Святой Горе, опубликовали свои воспоминания о нем.

Наместник столичного Ионинского монастыря, глава Синодального молодежного отдела УПЦ архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук разместил фотографии старца с подписями к ним.

«В эту рясу отца Григория облачил его старец Амфилохий Патмосский. Он мне ее завещал взять после своей смерти... Надеюсь, дохиариты не потеряют...», - отметил архиепископ.

Наместник Ионинского монастыря опубликовал фото, на котором покойный игумен афонской обители гладит собаку.

«Об этой собачке Геронда Григорий говорил с присущим ему юмором: «Это единственное живое существо в монастыре, которое меня любит»», - подписано фото.

Также есть фото с кошками.

«А это фото я снял в один из своих первых долгосрочных визитов в Дохиар. Тогда его называли «кошачий монастырь». Действительно, кошек много из-за большого количества змей...», - написал архиепископ Иона.

«Это фото я сделал больше десяти лет назад, когда просто проходил мимо Дохиара и совсем не знал Старца. Знал только, что это игумен…», - отметил владыка Иона.

Как сообщалось, архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар отошел ко Господу на 77 году жизни 22 октября. Его отпевание и погребение состоялось 23 октября.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".