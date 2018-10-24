На Святой Горе похоронили почившего старца архимандрита Григория (фото, видео)

На Святой Горе Афон в обители Дохиар 23 октября состоялось отпевание и погребение архимандрита Григория (Зумиса), игумена монастыря.

Старец умер на 77 году жизни, вечером 22 октября.

Перед смертью архимандрит Григорий несколько лет тяжело болел. В 2011 году у него отказали почки, его отвезли в больницу. Господь даровал ему еще 7,5 лет жизни. У старца был сахарный диабет, почечная, сердечная, легочная недостаточность, грыжи в позвоночнике. Осенью 2017 года у него обнаружили рак легких уже в запущенной стадии. Благодаря лечению удалось продлить его жизнь еще на год.

Лето архимандрит Григорий провел на подворье, в Сохо (60 км от Салоник). Незадолго до смерти старец возвратиться на Афон.

Видео с отпевания игумена афонского монастыря Дохиар опубликовано на канале Romfea.gr в Ютуб.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".