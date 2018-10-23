Духовная сокровищница Святой Горы: изречения старца архимандрита Григория (Зумиса), которые важно знать
Архимандрит Григорий (Зумис) игумен афонского монастыря Дохиар умер на 77 году жизни 22 октября.
Мы собрали изречения почившего афонского старца, которые важно знать каждому православному.
Церковь
«Мы построили вавилонскую башню в которой не слышен голос Церкви, и потому мы не можем найти общий язык друг с другом. Кто в лес кто по дрова. Да приидет к нам Дух Святой. Мы нуждаемся в людях, которые ищут внутри себя Царствия Небесного».
«Церковь крепко держи поводья. Не бойся: твои руки сотрутся до крови, но ты совершишь добро».
«Православная Церковь сейчас в гонении, где бы она ни находилась. Сейчас очень страшное время. И от нас нужны смирение и молитвы. Но – и исповедание. Сейчас должно быть время исповедников. Есть период апостолов, пророков, мучеников. Сейчас – исповедников. Каждый христианин должен исповедовать Христа. Без этого исповедания ничего не будет».
«Люди от Церкви не ждут ни еды, ни питья, ни упокоения плоти. Единственное, что мы ждем – прощения грехов. Это делает Христос. Святая Трапеза соединяет Бога и человека. Каждый клирик должен постараться и привести человека к святой Трапезе. К ней мы прикасаемся через Причастие, через антидор, который мы берем, через то, что целуем руки священнику. Это и есть то лекарство, которое предлагает Церковь».
Украинская Православная Церковь, Митрополит Онуфрий
«Очень люблю и почитаю Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Мы знакомы много лет. Нам бы в Грецию такого Предстоятеля».
«Некоторые люди, как бы они ни пытались это скрыть, привлекают к себе, как мед пчел. Владыка Онуфрий – как раз такой привлекательный. Человек мягкий, благой. Спокойный, но решительный».
Семья
«Хорошая семья показывает много хороших примеров детям: когда родители не ругаются, не кричат, не оскорбляют друг друга. Если у них есть какие-то разногласия, они не должны выяснять их перед детьми».
«Чтобы не было такого, что отец говорит одно, а мать – другое, нужно, чтобы в супружеских отношениях была гармония. Как говорил Платон, добродетели человек должен обучаться».
«Нужно следить за бабушками и дедушками, так как часто они приносят детям очень большой вред. Если бабушка и дедушка – люди Божии, держите их поближе к семье, если нет – то подальше. К сожалению, крестные родители часто не соблюдают Евангельских заповедей, показывая детям дурной пример».
Современная женщина
«Церковь учит, что женщина, когда она вместе со Христом, становится сильнее мужчины и способной на все. Никакой страх ее не омрачает. Преодолевается женское самолюбие и трусость и она жертвует собой ради других».
«Жены-мироносицы свидетельствуют, что женщина в Церкви – самое ценное. Напротив, женщина вне Церкви – настоящая драная тряпка, которую каждый может вертеть в руках, пока, в конце концов, кто-нибудь не выбросит на помойку. Женщина, которая живет со Христом, где бы ни оказалась, везде благоухает и источает радость».
«Во все времена мужчины хотели видеть красивых женщин, но не таких как сегодня, состоящих только из костей и плоти. Женщина, живущая со Христом, имеет три отличительных свойства: она скромна, смиренна и довольствуется малым. Современная женщина мира сего тоже имеет три отличительных свойства: она непристойная, неверная, жаждет денег и секса. Все делает для того, чтобы привлечь противоположный пол».
Милостыня, деньги
«Будьте милостивы. Никогда не меряйтесь деньгами в карманах – давайте и отдавайте. И Бог вам вернет сторицей».
«Если в семье есть деньги, пусть они творят милостыню, пусть помогают для спасения души. Пусть наши дети не носят лучшую одежду, пусть едят не как царские дети, в то время как другие голодают».
«…Банковской карточкой я буду покупать свечи в церкви? Пластиковой карточкой буду давать милостыню? Вы молчите, потому что боитесь говорить? А властители ежедневно веселятся на наших похоронах и танцуют на наших могилах, напевая: “Мы их раздавили, уничтожили, выдоили”. Повсюду установили электронные доильные аппараты».
«Господь не осуждал богатство, Он осуждал злоупотребление богатством. Злоупотребление – это то, что присуще большей части олигархов. А ведь надо понимать: все блага, которые дарит Бог, – это дары Божии. И если богатый человек помогает людям, то будет ещё больше иметь, а народ будет только радоваться его успехам. И ангелы будут довольны».
Смирение
«Послушание взращивает смирение, а смирение – это рай. Наиболее безопасная дорога в Царствие Небесное – это смирение и бедность».
«Мы должны постоянно себя смирять, ежечасно «грызть землю», как будто нам нужно ужиться с дикими зверями, и тогда мы будем жить с другими в мире, какими бы они ни были. Это мученичество, а одновременно и таинство совместной жизни людей, происходящих из разных мест и получивших разное воспитание, я за свою жизнь видел много раз, и всё больше убеждаюсь в правоте этого утверждения».
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".