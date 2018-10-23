Умер игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий

Вечером 22 октября в 23.25 отошел ко Господу архимандрит Григорий (Зумис), игумен афонского монастыря Дохиар.

Архимандрит Григорий (Зумис) родился на Паросе и был родственником афонского старца Иосифа Исихаста. В монашество 1 января 1967 года его постриг старец Амфилохий (Макрис) Патмосский.

В 1970 году, после смерти старца он с несколькими другими монахами уехал в монастырь, расположенный в центральной части Греции, позже - в монастырь в честь Прусской иконы Божией Матери в Карпениси.

Затем его с братией пригласили на Святую Гору в обитель Дохиар. Вскоре его избрали игуменом. Под руководством старца монастырь возродился. Он лично контролировал ход реставрационных работ, поднимался в горы, не смотря на болезнь.

Архимандрит представлялся как иеромонах, объясняя, что так ему больше нравится. О себе он говорил и просил молитв, как о «разбойнике Григории».

Старец Григорий является автором книги «Люди Церкви, которых я знал». Погребение игумена Григория состоится 23 октября в Дохиаре.

Как сообщил наместник столичного Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук, "панихида по почившему игумену монастыря Дохиар архимандриту Григорию будет совершена сегодня, во вторник, в Ионинском монастыре. Начало в 20.00".

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".