Афонский старец Гавриил Карейский – о святогорцах, которые покидали Афон

В видеоматериале «Афонский старец Гавриил. Чудеса и истории из жизни монахов», опубликованном на портале Святой Горы в Ютуб, современный старец рассказал о монахах, которые покидали Афон.

«Преподобный Паисий Святогорец переселялся много раз, и по Святой Горе, и выезжал на Синай и в другие места. Промысел Божий вел его своими особыми путями», - отметил старец Гавриил Карейский.

Он рассказал об афонских традициях и правилах, относительно переездов со Святой Горы.

«У нас на Афоне есть даже такая притча: можешь переселяться сколько хочешь с одного места на другое, но только не покидай Святую Гору. В монастыре, когда монаха постригают в великую схиму, то священник его спрашивает: «Готов ли ты умереть на месте своего пострига?». И постригаемый должен дать клятву, что он готов. Но подвижники святые часто выезжали, и Паисий Святогорец, и Герасим Кефалоницкий, много других. Здесь особый промысел Божий. В таких случаях святые всегда имеют от Бога указание, что им нужно переехать в какое-то место. Это не самовольные переезды, это не путешествие», - сказал старец.

Отец Гавриил сказал, что нужно принимать в своем доме путешественников.

«Всегда нужно принимать странников. У нас даже есть древнегреческая песня: «Радость тому дому, который принимает всегда странников и неимущих, потому что обязательно наступит момент, когда они примут или панагию, или Христа»», - рассказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".