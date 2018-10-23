Современный афонский старец – о том, что сказал ангел подвижнику, который решил оставить Святую Гору
Современный афонский старец Гавриил Карейский рассказал две истории из жизни афонских монахов, которые хотели покинуть Святую Гору.
«Наши старцы рассказали нам такую историю: в одном месте, совершенно лишенном утешений подвизался старец и он вкушал только лишь одни плоды дерева, которое росло там неподалеку. Однажды этот простой старец услышал, что в миру некоторые монахи совершают чудеса. Тогда он сказал себе: «Я здесь в такой тяжкой аскезе подвизаюсь столько лет и ничего не имею, а в миру отцы чудеса творят. Пойду ка я тоже в мир».
Он взял свои вещи и отправился в мир. Он пошел по дороге, по горной тропинке. Но Бог захотел остановить его и послал ему на встречу ангела. Ангел в виде молодого монаха подошел к нему и спросил: «Геронда, ты куда?». Старец ответил: «Я иду в мир, хочу тоже увидеть чудеса». Тогда ангел ответил ему: «Безумный, какое большее чудо ты хочешь увидеть от Бога?! В то время, когда мир сходит с ума, ты живешь здесь, в уединенном месте, среди природы и все у тебя есть. Еда падает на тебя сверху, плоды валятся на тебя. И ты хочешь найти большее чудо, идя к людям изможденным заботами и гонкой за богатством?! Вернись на место своего пострига!», - рассказал отец Гавриил.
Афонский старец рассказал второй случай, когда монах хотел покинуть Афон.
«Один монах однажды отправился в Скит Святой Анны к старцу Папе-Янису и сказал ему: «Геронда, я решил уйти со Святой Горы, слишком много я вижу здесь всякого лукавства». Янис спросил его: «Ты хочешь услышать мое мнение, или знать волю Божию?». Монах сказал: «Я хочу ответ Бога». Старец помолился и ответил так: «Вот тебе воля Божия. Можешь на Святой Горе заниматься чем угодно. Хочешь, можешь вообще не нести никаких правил, но выполни только одно – чтобы стопы твои никогда не покидали Святую Гору.
Этот случай дает нам образ терпения и молитвы – два столпа жизни монаха. Сколько мы можем, мы должны сюда вложиться», - подытожил старец.
По видео «Афонский старец Гавриил. Чудеса и истории из жизни монахов», опубликованное на портале Святой Горы в Ютуб.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".