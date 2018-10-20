Преподобный Сергий – почитаемый на Руси святой, который принял монашество на Святой Горе
Православные 20 октября отмечают память преподобного Сергия Вологодского (Нуромского).
О жизни преподобного известно не много. Автором жития святого был его ученик по имени Алексий. В жизнеописании нет сведений, откуда был родом святой. Другие биографы предполагали, что он родился в Греции.
Бесспорно, что он принял монашеский постриг на Святой Горе Афон. Здесь он был рукоположен и во священника.
Придя на Русь преподобный сначала жил в Радонеже, в монастыре преподобного Сергия, под его духовным руководством. Затем он захотел жить более уединенно, в пустыне. Преподобный Сергий благословил его.
Святой Сергий поселился в вологодских лесах, на берегу реки Нурмы. Недалеко от него жил в дупле липы преподобный Павел Обнорский. Святой Сергий был учителем Павла.
Сергий был аскетом, нес подвиг безмолвия. Позже к нему стали приходить ученики. На них нападали разбойники и бесы.
Когда учеников собралось 40 – построили храм в честь Преображения Господня и братские келии. Так был основан Спасо-Нуромский монастырь.
«По внешнему виду преподобный Сергий был седой, с бородою редкою, с волосами на голове густыми», - говорится в житии.
Заранее зная, когда он умрет, святой Сергий собрал братию, дал предсмертные наставления. Он причастился и умер 20 октября (по новому стилю) 1412 года.
Через много лет после его смерти были обретены мощи преподобного. Многие верующие тогда исцелились.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".