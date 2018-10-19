Преподобномученик Макарий – афонский святой, которого мучители 90 дней держали в колодце

Православные 19 октября отмечают память афонского святого - преподобномученика Макария Нового.

Мануил, в будущем святой Макарий, родился в бедной семье. Будучи подростком он пошел на обучение к портному. Он научил его ремеслу и основам христианского вероучения. У портного он жил до 18 лет.

Отец Мануила отрекся от Христа, стал мусульманином, переехал в исламский город Брусса. Однажды Мануил пришел на рынок, где его увидел отец. Он схватил своего сына и повел на суд, чтобы и он отрекся от Христа. Мануил не хотел, но его избили и насильно сделали обрезание.

Через несколько дней святой отправился на Афон, где обошел все монастыри и остановился в скиту Святой Анны. Он был пострижен в монашество с именем Макарий. Здесь святой прожил 12 лет.

Макарий хотел стать мучеником и кровью искупить свой грех. Старец не благословил этого, говоря, что живя на Святой Горе подвижнической жизнью, он принес подвиг достойный покаяния, который имеет силу крещения. Но святой настаивал на своем, пока не получил благословение.

В Бруссе турки узнали его. Они подошли к Макарию и спрашивали, тот ли он человек, который раньше был мусульманином. Святой подтвердил, что это он и добавил, что теперь он вновь стал христианином, теперь также он монах, и считает ислам ложным верованием.

Услышав это, турки схватили его, избили и повели на суд. Судья склонял его перейти в ислам.

«Веры вашей я всегда гнушался и теперь гнушаюсь и проклинаю; добровольно же оную я никогда не принимал, а что вы насильственным образом обрезали меня, то это знают все турки, бывшие причастными к этому делу, и если их заставить, чтобы они сказали истину, то уверяю тебя, что они засвидетельствовали бы пред всем миром, что меня насильно обрезали и что я не отрекался от веры в Искупителя моего Господа Иисуса Христа и никогда не отрекусь от Источника жизни, чрез Которого все живет и движется», - сказал он.

Судья приказал повесить Макария на виселице под мышки так, чтобы кончики пальцев касались земли, и чтобы при этом его избивали палками. Святой сказал: «Знай, что помысл мой будет тверд и непоколебим в моем веровании в Иисуса Христа...». Тогда судья приказал связать ему ноги и опустить вниз головой в сухой колодец, и раз в день вынимать его, избивать и опять опускать. Так продолжалось 90 дней.

Однажды ночью в колодце воссиял свет, и стало доноситься райское благоухание и ангельское пение. Турок, который также находился в колодце за преступление, видя явление, уверовал во Христа. Позже он тоже стал мучеником.

Узнав о чуде, судья вызвал афонского святого. Макарий добавил, что «кто верует во Христа, тот не только может увидеть то, что случилось в колодце, но и другое, гораздо большее сего». Святой привел примеры из Библии.

Судья, видя, с каким интересом присутствовавшие слушают святого, побоялся, что они уверуют во Христа. Мученика вывели за город, избили камнями и обезглавили. Это случилось 19 октября (по новому стилю) 1590 года.

Тело святого несколько дней лежало в овраге без погребения. По ночам из оврага сиял неземной свет, который видели христиане, жившие в городе. Они и похоронили его.

Позже главу мученика передали на Афон, в скит Святой Анны; часть мощей взяла его мать и унесла на родину; часть - оставили местные христиане в церкви, в ковчеге.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".