Паисий Святогорец – о том, что такое духовные законы и как они действуют

Известный афонский святой преподобный Паисий Святогорец учил духовным законам и говорил как они действуют в жизни.

«Подобно тому, как существуют законы природы, так и в жизни духовной существуют законы духовные. Предположим, человек бросает вверх тяжёлый предмет. Чем с большей силой и чем выше он его подбросит, тем с большей силой предмет упадёт вниз и разобьётся. Это природный естественный закон. А в жизни духовной, чем выше человек поднимается от своей гордости, тем сильнее будет его духовное падение, и в соответствии с высотой своей гордыни он разобьётся [духовно]. Ведь гордец поднимается вверх до какого-то предела, а потом падает и терпит полную неудачу. Это закон духовный», - говорил афонский святой.

Преподобный Паисий рассказывал, в чем разница между законами природы и духовными.

«Между естественными и духовными законами есть значительная разница. Естественные законы «несердобольны» и человек не может их изменить. А вот законы духовные «сердобольны», и человек изменить их может. Потому что [в случае с духовными законами] он имеет дело со своим Творцом и Создателем – с Многомилостивым Богом. То есть, быстро осознав, как «высоко» он залетел от своей гордости, человек скажет: «Боже мой, у меня нет ничего своего, и я ещё горжусь?! Прости меня!». И сразу же бережные руки Бога подхватывают этого человека и нежно опускают его вниз, так что его падение остаётся незаметным. Таким образом, человек не сокрушается от падения, потому что ему предшествовало сердечное сокрушение и внутреннее покаяние», - учил преподобный.

Он сказал также о суде Божием.

«В глубине судов Божиих - а Его суды это бездна - мы видим, что Бог «меняется» тогда, когда меняются люди. Если непослушный ребёнок берётся за ум, кается и его мучает совесть, то отец с любовью ласкает и утешает его. Человек может изменить решение Бога! Это дело нешуточное. Ты совершаешь зло? Бог даёт тебе по затылку. Говоришь «согреших»? Он подаёт тебе Свои благословения», - подчеркивал афонский святой.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".