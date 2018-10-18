Афонский святой, который по своей скромности остался неизвестным

Православные 18 октября празднуют обретение мощей преподобного Евдокима Ватопедского.

В 1841 году, когда наместником обители Ватопед был архимандрит Филарет, проводилась реконструкция старой братской усыпальницы, в которой хранились останки умерших монахов. Когда стали разбирать крышу, на рабочих обрушилась кровля, и строительным мусором завалило один угол здания. Рабочие расчистили усыпальницу и заметили, что из груды строймусора доносится приятный запах, который все усиливался.

Затем были обнаружены останки. Череп не был покрыт, а тело – окутано хитоном. Когда полностью откопали мощи, то поняли, что монах был похоронен в коленопреклоненном положении так, что его левый бок опирался к стене. Руки его были в скрещенном положении на груди, под правой находился образ Богородицы.

О найденных мощах рассказали архимандриту Филарету, митрополиту Адрианопольскому Григорию и архиепископу Смирнскому Хрисанфу, которые тогда находились в монастыре. Они очень удивились, увидев мощи.

Архиепископ Хрисанф сказал присутствующим: «Отцы святые и братия, что мы стоим и удивляемся тому, что видим и что обоняем! Внимайте, други, и благоговейте пред десницею Всевышнего, Который и из сухих костей угодника Своего источает неоскудное райское благоухание! Кто другой кроме Бога нашего так помазал их?! От кого другого это Божественное благоухание?! Как могут кости и сгнившее тело сами по себе источать его?! Из Евангелия мы знаем, что Лазарь, пробыв только четыре дня во гробе, издавал зловоние: «смердит», сказано, «четверодневен бо есть» (Ин. 11:39). Так и быть должно, ибо самые кости наши, по разрешении от плоти, отдают земле некую дань зловонием, а сии мощи неизвестного нам угодника Божия источают райское благоухание. Из этого не следует ли заключить то, что Дух Божий, как при жизни обитал в сем угоднике, так точно и по смерти не оставил его. Итак, прославим Бога, дивного во святых Своих и почтим святого Его угодника», - сказал владыка.

Святые мощи перенесли в церковь в честь святых Апостолов, на территории усыпальницы.

На следующий день наместник собрал старшую братию, чтобы определить, кем был святой, мощи которого они обрели. На общем монастырском совете установили, что это мощи святого Евдокима. Монахи рассудили, что если святой «считает неприличным прославиться под именем Евдокима, то да благоволит сам объявить свое имя».

Под таким именем святой почитается и по сегодня.

Кем был Евдоким и почему похоронен именно так, есть несколько версий. Наиболее распространенной является версия монаха Никифора, ее одобрили все монахи. Он предположил, что святой заранее знал, когда он умрет, но скрыл это. Он взял икону Божией Матери и тайно вошел в усыпальницу, и преклонив колени, умер со словами: «Господи! В руце Твои предаю дух мой». Как известно, останки святогорцев обычно откапывают спустя три года после похорон.Но святой был очень скромным и никому не сказал о смерти и даже после нее пожелал оставаться неузнанным. Господь же управил прославить его.

Усыпальница и одежда святого относились к началу XVII века. Мощи святого Евдокима перенесли в алтарь соборного храма.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".