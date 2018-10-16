Архиепископ УПЦ: наших паломников на Афоне ждут и любят

Глава молодежного отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук поделился информацией, относительно ситуации с невозможностью посещать Афон из-за решений Синода РПЦ.

«Милостью Божией вновь удалось побывать на Афоне», - написал 15 октября архиепископ Иона.

На своей страничке в Фейсбук владыка разместил фотографии с короткими комментариями к ним.

«В беседах о нашей ситуации афонские монахи, особенно греки, мягко говоря, недоумевают по поводу действий своего патриарха», - отметил он.

16 октября архиепископ разместил фото Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия с афонским старцем, сделанное ранее.

«В афонском монастыре Дохиар на всех сугубых ектениях (и на Вечерне, и на Утрени, и на Литургии) особо поминают митрополита Онуфрия с паствой... И да, наших паломников, и мирян, и в сане, на Афоне ждут и любят», - подчеркнул владыка Иона.

Владыка также добавил, что «у нас с Константинопольским патриархатом на время прервано только евхаристическое общение. Но никак не молитвенное».

*Верующие канонических приходов РПЦ теперь не смогут участвовать в таинствах, а священники - служить в монастырях на Афоне из-за разрыва евхаристических отношений Московского с Константинопольским Патриархатами. Соответствующее решение было принято в Минске 15 октября на заседании Священного Синода РПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".