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Старец Гавриил Карейский – о молодых послушниках (видео)

13:55, 16 октября 2018
Афон
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«Афонский старец Гавриил рассказывает истории из жизни монахов, желавших покинуть Святую Гору Афон. Это истории уже нашего времени. Впрочем, многие из них достойны патериков. Старец напоминает монахам о чудесах и объясняет - что такое настоящее чудо. Сравнивая Афон и мирскую жизнь, часто добродетельные миряне кажутся лучше монахов. Но действительно ли это так? Может, тогда монахам лучше покинуть Афон и жить в миру?», - указали в описании авторы фильма.

Старец Гавриил Карейский рассказал о том, чем отличаются современные молодые послушники от тех, которые были раньше.

«Современные люди «сделаны» из совершенно другого теста. Их даже и сравнить нельзя с теми, кому сейчас 50. Они полностью погружены в интернет и уже многое в жизни пробовали, часто и наркотики, и алкоголь, и блуд. Почти все они были непослушны родителям и считали это нормальным. Если такого молодого послушника заключить в обычные рамки, то для него вынести это окажется невозможным. Таких, в глубине души больных людей, можно только постепенно затягивать в настоящую монашескую жизнь, и накладывать на них аркан. Часто это должно быть много лет, когда они смогут прийти к истинному послушанию», - рассказал афонский старец.

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Он сказал, чему равно покидание Афона послушником.

«На Афоне есть такая традиция, что покидание Афона приравнивается к потере целомудрия. Но многие святые, тем не менее, уезжали и много раз со Святой Горы Афон. Мы не знаем, как Господь устраивает их жизнь», - отметил старец.

Отец Гавриил вспомнил слова известного афонского святого.

«Вспомните, что пишет преподобный Никодим Святогорец в службе афонским святым: «Многие люди из разных отечеств прибыли подвизаться в удел Божией Матери, потому что они поверили словам Пресвятой Богородицы, что «тот, кто пребудет на Святой Горе и не выйдет отсюда, тому Я Сама пребуду и питательница, и защитница, и владычица и игуменья», - сказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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