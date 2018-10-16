Старец Гавриил Карейский – о молодых послушниках (видео)

На Информационном портале Святой Горы в Ютуб опубликовано новое видео «Афонский старец Гавриил. Чудеса и истории из жизни монахов».

«Афонский старец Гавриил рассказывает истории из жизни монахов, желавших покинуть Святую Гору Афон. Это истории уже нашего времени. Впрочем, многие из них достойны патериков. Старец напоминает монахам о чудесах и объясняет - что такое настоящее чудо. Сравнивая Афон и мирскую жизнь, часто добродетельные миряне кажутся лучше монахов. Но действительно ли это так? Может, тогда монахам лучше покинуть Афон и жить в миру?», - указали в описании авторы фильма.

Старец Гавриил Карейский рассказал о том, чем отличаются современные молодые послушники от тех, которые были раньше.

«Современные люди «сделаны» из совершенно другого теста. Их даже и сравнить нельзя с теми, кому сейчас 50. Они полностью погружены в интернет и уже многое в жизни пробовали, часто и наркотики, и алкоголь, и блуд. Почти все они были непослушны родителям и считали это нормальным. Если такого молодого послушника заключить в обычные рамки, то для него вынести это окажется невозможным. Таких, в глубине души больных людей, можно только постепенно затягивать в настоящую монашескую жизнь, и накладывать на них аркан. Часто это должно быть много лет, когда они смогут прийти к истинному послушанию», - рассказал афонский старец.

Он сказал, чему равно покидание Афона послушником.

«На Афоне есть такая традиция, что покидание Афона приравнивается к потере целомудрия. Но многие святые, тем не менее, уезжали и много раз со Святой Горы Афон. Мы не знаем, как Господь устраивает их жизнь», - отметил старец.

Отец Гавриил вспомнил слова известного афонского святого.

«Вспомните, что пишет преподобный Никодим Святогорец в службе афонским святым: «Многие люди из разных отечеств прибыли подвизаться в удел Божией Матери, потому что они поверили словам Пресвятой Богородицы, что «тот, кто пребудет на Святой Горе и не выйдет отсюда, тому Я Сама пребуду и питательница, и защитница, и владычица и игуменья», - сказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".