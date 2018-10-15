В афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре в день Покрова Богородицы отметили панигир

В афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре в день Покрова Богородицы, отметили второй престольный праздник.

В этот день в монастыре приняли участие более 500 паломников из разных стран.

По традиции в Пантелеимовом монастыре перед началом праздничного бдения было совершено торжественное перенесение чудотворных мощей небесных покровителей обители - святого великомученика Пантелеимона и преподобного Силуана Афонского в соборный храм в честь Покрова Богородицы. Здесь им поклонились многочисленные паломники.

Утром, 14 октября, после литургии, был совершен молебен ко Пресвятой Богородице.

Вечером была отслужена ктиторская панихида, за которой поминались строители и жертвователи храма.

Также в этот день в святогорской обители воспоминаются чудесные явления Богородицы в Свято-Покровском соборе, которые произошли в 1862 и 1863 годах.

По материалам isihazm.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".