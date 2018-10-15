Георгий – афонский святой, которого слова из Евангелия побудили стать мучеником

Православные 15 октября отмечают день памяти афонского святого – блаженного Георгия. Святой Георгий был родом из Филадельфии.

Во взрослом возрасте он переехал в Карачасу (Турция). Здесь он принял ислам, но спустя пару дней понял, что принял «ложь, как истину», и со слезами сожалел о содеянном.

Он отправился на Святую Гору, исповедал там духовнику свой грех, исполнил назначенный им канон и, был помазан священным миром. В течение многих лет святой подвизался на Афоне, но душа его не находила мира. Он вспоминал слова Господа: «Иже отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех» (Мф. 10.33), и захотел кровью искупить грех. Святой рассказал об этом духовнику.

Попросив у святогорских отцов благословения, он оставил Святую Гору и прибыл в Карачасу. Турки узнали его, схватили и привели к судье. Они рассказали, что этот человек ранее отрекся от Христа, а теперь оставил ислам и вновь стал христианином. Святой подтвердил это.

Судья пытался вновь склонить его к мусульманской вере, но святой был тверд в своих убеждениях. Судья приказал бросить его в тюрьму и мучить, пока он не отвратится от Христа.

Его предавали жестоким мукам в течение 8 дней. Но мужественный святой все стерпел и говорил: «Если и еще что сделаете мне, не отрекусь от веры своей: христианином родился, христианином живу, христианином и умру».

После этого судья подписал ему смертный приговор. Он был исполнен – святого обезглавили. Это произошло 15 октября (по новому стилю) 1794 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".