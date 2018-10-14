Преподобный Григорий – афонский святой, из-за видения которого изменили богослужение

Православные 14 октября празднуют память афонского святого - преподобного Григория, доместика великой церкви.

О его жизни известно не много.

Он подвизался в Великой Лавре, на Святой Горе Афон. Нес послушание певца и доместика (δομέστικος). Доместик - гражданский, церковный и военный титул времен Поздней Римской и Византийской империй.

С житием святого Григория связан чудесный случай, происшедший на Святой Горе.

Когда игуменом Великой Лавры был преподобный Иаков Приканин. Во служения Божественной литургии Василия Великого игумен сказал петь молитву: «О Тебе радуется». Его преемник, Патриарх Филофей, отменил это и благословил петь: «Достойно есть», потому что эта молитва более короткая. Это вызвало сильное недоумение. Накануне праздника Богоявления, Григорий Александрийский велел доместику Григорию петь, как было раньше: «О Тебе радуется», но все, кто придерживался позиции Патриарха Филофея, выступили против. Григорий Александрийский настоял на своем.

Доместик, как благословили, пропел: «О Тебе радуется».

После богослужения, Григорий уснул и увидел перед собой Божию Матерь. Она сказала ему: «прими воздаяние за твое пение, доместиче! – много благодарю тебя за твою песнь в честь Мою». Богородица дала ему златницу, которую повесили на иконе с Ее изображением.

После этого в Православной Церкви, на литургии Василия Великого и на навечериях поют: «О Тебе радуется».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".