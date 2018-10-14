Православные отмечают Покров Богородицы

Православные 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», его история связана с чудом, которое произошло в Х веке в Константинополе во Влахернской церкви, где хранилась Риза и Покров (Омофор) Девы Марии. Святыни перенесли сюда в V веке из Палестины.

В воскресный день, 14 октября (по новому стилю), во время богослужения святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел в церкви Богородицу. Ее, идущую по воздуху, озаренную неземным светом, сопровождали ангелы и святые.

Андрей среди святых узнал Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова.

Богородица стала на колени в молитве. Затем Божия Матерь подошла к Святому Престолу, возле которого продолжила молитву. После - Она сняла головы Покров, который сиял, как солнце, и покрыла им людей, молящихся в церкви.

Ученик святого Андрея, блаженный Епифаний, находился возле него и тоже стал свидетелем чуда.

На Афоне на праздник Покрова Богородицы отмечает панигир Свято-Пантелеимонов монастырь, где дважды,в 1862 и 1863 годах произошли чудесные явления Пресвятой Богородицы.

В день этого праздника православные просят у Божией Матери Покрова и благословения.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".