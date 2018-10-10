Паисий Святогорец – об общении с детьми, которые создали собственные семьи

Известный афонский святой – преподобный Паисий Святогорец учил, как родителям общаться с детьми, которые создали свои семьи.

«Благий Бог устроил так, что муж и жена связываются между собой такой любовью, что оставляют даже своих родителей. Если бы этой любви не было, то люди не могли бы создать собственную семью. Задача родителей завершается, как только их дети создают свою собственную семью (или станут монахами). После этого дети должны родителям лишь (две вещи): огромное уважение и столько любви, сколько нужно питать к своим родителям. Я не хочу сказать, что муж и жена не должны любить своих родителей. Нет. Но сперва они должны иметь большую любовь между собой и только потом любить своих родителей. Супруги должны любить друг друга так сильно, чтобы их любовь лилась через край. И уже от этого преизлияния супружеской любви они должны оказывать своим родителям всё уважение и всю благодарность. Любовь супругов должна быть благородной, так, чтобы каждый из супругов как можно больше заботился о родителях другого супруга», - говорил святой.

Преподобный Паисий Святогорец подчеркивал, что муж должен любить свою жену больше, чем мать.

«Чтобы в семье были мир и согласие, очень поможет вот что: муж должен любить свою жену больше, чем свою мать и больше, чем кого бы то ни было из своих близких и родных. Любовь супруга к родителям должна литься через его жену. Конечно, и жена должна вести себя так же», - учил преподобный.

Афонский святой также отмечал, что из-за «неправильной» любви супругов к родителям могут возникать проблемы.

«Я знаю семьи, в которых в начале супружеской жизни муж и жена имели проблемы, несогласия, потому что один из супругов любил свою мать чрезмерной любовью. Эта любовь начинается от любочестия, которое имеют сын или дочь, испытывая к своей матери великую благодарность. Однако потихоньку, когда супруги привязываются друг к другу, эта проблема исчезает. Ведь если бы сразу после свадьбы один из супругов дарил другому такую любовь, которая восполняла бы любовь материнскую, это было бы неестественно. Если супруг уважает тёщу и тестя, то это делает ему честь, так же, как невестке делает честь уважение и любовь к свекрови – женщине, которая родила её мужа, вырастила его, и сейчас он – её муж и её радость. Если муж и жена имеют подобные чувства и подобные мысли, все это тихо наставляет души их собственных детей», - отмечал святой.

Он рассказывал о чувствах родителей.

«Мать до женитьбы сына находила в его любви немалое утешение. Но старики снова становятся младенцами. Женив сына, мать чувствует себя так, как чувствует себя старший ребёнок, увидев в объятиях своей матери другого – только что родившегося младенца. Видишь как: если человек не отсечёт свои страсти в юности, то, с годами сила его воли ослабеет и страсти станут сильнее. Однако невестка не должна на это обижаться. А если она ещё и ухаживает за своей престарелой свекровью, то пусть немножко потерпит, чтобы не потерять мзду, которая начисляется ей за ту заботу, которую она ей оказывает. Если сейчас она с терпением ухаживает за свекровью, то потом, когда все скорби будут позади, она будет радоваться тому добру, которое сделала», - говорил преподобный Паисий.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".