Афонский святой: родительское благословение – самое большое наследство

Преподобный Паисий Святогорец много говорил о взаимоотношениях в семье. Он рассказал о духовном значении родительского благословения.

«Родительское благословение – это самое большое наследство, которое родители оставляют своим детям. Поэтому дети должны позаботиться получить его. Погляди, до чего дошел Иаков ради того, чтобы получить благословение отца? До того, что залез даже в овечью шкуру! Особенно великое дело – благословение матери! Один человек говорил: «Каждое слово моей матери – это золотая монета»», - рассказывал святой.

Преподобный Паисий рассказал о случае из жизни паломника, который к нему приезжал.

«Ко мне приезжал один грек из Йоханнесбурга. Знаете, какое впечатление он на меня произвел? Он пришел ко мне в каливу осенью. «Геронда, – сказал он, – моя мать заболела, и я приехал её повидать». Не успело пройти трёх месяцев, и на Рождество он приехал снова. «Ты что – приехал опять?», – спросил я. «Да, – ответил он. – Я узнал, что матери опять нездоровится и приехал, чтобы поцеловать её руку, потому что она уже в возрасте и может умереть. Для меня самое большое богатство – благословение моей мамы». Человеку 60 лет – и он едет из Йоханнесбурга в Грецию, чтобы поцеловать руку своей мамы! И сейчас Бог благословил этого человека такими средствами, что он хочет устроить большой дом престарелых для священнослужителей и подарить его Церкви. То есть он, можно сказать, завален благословениями и не знает, куда их девать! Такая душа для меня всё равно что бальзам. Будто идёшь по пустыне Сахара и неожиданно находишь немного воды», - подчеркивал преподобный.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".