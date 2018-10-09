Прогулка к границе Святой Горы – записки паломников

Авторы англоязычного блога athosweblog.com разместили свежую публикацию о прогулке к границе Святой Горы.

«В сентябре этого года я провел выходные с моей женой в прекрасном курорте Скайтис (Skites) между Урануполисом и афонской границей. Не собирался посещать Афон, но через некоторое время я почувствовал желание совершить долгую прогулку и увидеть проблеск Святой Горы. Поэтому я решил прогуляться по границе от побережья до побережья, и обратно. Я выбрал грунтовую дорогу рядом с нашей квартирой, идущей на север», - написал Герман Вугд.

Он также поделился фотографиями.

«Дорога, в правом верхнем углу фотографии. После пару сотен метров я увидел отреставрированный поствизантийский акведук, где узнал, что эта часть пограничной области была собственностью монастыря Ватопед. Глядя на запад, в тени деревьев, находится часовня. Триады, где встречаются местные жители Урануполиса. Но я пошел по дороге на север. Когда оглянулся, я увидел ветряную мельницу и купол церкви», - отметил блогер.

Герман Вугд опубликовал карту.

«Где-то на расстоянии лежит пограничный забор. Фактическая граница снова невидима где-то на 100-метровой линии. Башня связи на самой высокой точке составляет 510 метров. В 2012 году этот район был поврежден большим лесным пожаром. Карта Питера Ховорт (Peter Howorth) с границей и некоторыми местами, которые я прошел во время похода», - написал Герман.

Он рассказал, кого встретил по дороге.

«Когда я почти добрался до другого побережья, после 3 часов ходьбы на жарком солнце, машина подняла меня, и я поговорил с дружелюбным греком, который немного говорил по-английски: «Я из Голландии», - сказал я. Мужчина сказал: «Я, дядя, Валвик, Уолвик, Вальвейк». Наконец я понял, что он имел в виду, что его дядя жил в деревне Ваалвейк в Нидерландах. […] Когда мы оба перестали смеяться, мы добрались до пляжа. Я поблагодарил его за подъем и подошел к пляжному клубу», - написал блогер.

Герман Вугд описал, где он остановился на обед.

«В пляжном клубе «Giorgos & Amanda» я съел хлеб с сыром фета и наблюдал за некоторыми немецкими клиентами, которые создавали впечатление, что они никогда не покидали это место с 1960-х годов», - отметил он.

Блогер написал, что он дошел до пограничной стены.

«Пограничная стена, за ней расположен полуостров Арапи (Arapis). Текст знака «нет входа для женщин» полностью исчез из-за солнца. Эти знаки были на всей береговой линии Горы Афон и границах для предотвращения того, чтобы женщины вошли на полуостров. С пресной водой в моем рюкзаке я начал подниматься по тому же маршруту. Область очень пустынная, а также охраняемая природа. После того, как я появился на дороге, шакал быстро убежал. Я слышал о шакалах на Афоне, но не видел их. Я был очень рад, когда снова увидел башню Сидни Лохса (Sidney Lochs) и Дрению (Drenia) и остров Амулиани (Amouliani). Мне потребовалось 6 часов и почти 20 км, чтобы добраться от одного побережья до другого и обратно. Я довольно устал и несколько перегрелся, но это был замечательный день», - подытожил Герман Вугд.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".