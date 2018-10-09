В Украине издан уникальный молитвослов афонского паломника

Вышел в свет первый и пока единственный молитвослов афонского паломника.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус.

«Молитвослов я составил, учитывая свой многолетний афонский опыт. Каждый раз, когда с паломниками посещаешь афонские монастыри, скиты, кельи, каливы и исихастирии и подходишь к святыням, которые в них хранятся, чтобы поклониться, всегда наполняешься желанием спеть тропарь, кондак, величание или прочитать молитву. И всего на память не выучишь, и книжек не наберешь. Теперь каждый паломник, который посещает Святую Гору Афон, сможет преподнести кроме своих сокровенных молитв - песнопения и молитвы, которые собраны в этом молитвослове», - написал Андрей Ус.

Исполнительный директор благотворительного фонда рассказал, сколько длился процесс подготовки издания, и что вошло в содержание.

«Молитвослов состоит из трех частей. В первой части содержатся акафист Пресвятой Богородице, тропари, кондаки, величания и молитвы святыням афонской столицы Карея, 20-ти главным афонским монастырям, скитам, кельям, каливам; во второй части содержатся тропари, кондаки святым города Салоники; в третьей части содержатся различные богослужебные чины: молебен благодарственный, перед путешествием, общий, заупокойная лития, ектении на различные нужды.

Я ждал выхода молитвослова более года, можно это назвать еще и новым литургическим новаторством. Теперь паломники, которые едут на Афон, смогут прочитать или спеть тропари, кондаки, величания почти всем афонским святыням. Добавленые чины служб пригодятся паломникам и духовенству. Молитвослов афонского паломника я составил, имея собственный многолетний опыт паломничества на Афон. Каждый раз, когда паломники заходили в афонские обители, ограничивались величанием или универсальными песнопением, отныне, паломники могут более расширенно молиться перед афонскими святынями.

Я искренне благодарю всех, кто помог, чтобы молитвослов был издан», - отметил Андрей Ус.

Уникальный молитвослов афонского паломника издал Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в сотрудничестве с Издательским отделом Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Составителем молитвослова стал исполнительный директор Благотворительного фонда Андрей Ус. Предисловие к изданию - архиепископа Львовского и Галицкого Филарета.

В издании молитвослова принимал участие афонский монастырь Симона Петра, который для дизайнерского оформления предоставил фотографии гравюр афонских монастырей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".