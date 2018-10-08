Записки паломников: заброшенные келлии святителя Иоанна Златоустого в Хиландаре (фото)

В православной группе «История Святой Горы Афон» в Фейсбук Павел Троицкий поделился информацией и впечатлениями о посещении келлии святителя Иоанна Златоустого Хиландарского монастыря.

«Хиландарская келья стала своеобразным русским центром на Афоне. Ныне трехэтажный храм еще сохранился, хотя уже почти полностью спрятался в лесной гуще. Внутри же не осталось ничего. Некоторые монахи в последнее время пытались получить разрешение на восстановление этой кельи, но неизменно получали отказ из Протата: слишком близко от Кареи», - написал мужчина.

Он рассказал, что был там 15 лет назад, а сейчас появились свежие фотографии.

«Вот слова из моей статьи 2002 года, там более развернуто рассказано о келлии: "Автору довелось побывать в одной заброшенной келье, в которой до революции проживало около ста русских монахов. Строителем этой кельи, был иеросхимонах Кирилл (Абрамов). Он вошёл в историю Афона, как один из учредителей братства русских обителей на Афоне и как первый председатель этого братства. Братство это было основано в 1896 году в память коронования Государя Императора. […] Братство устроило в Константинополе школу для подготовки монахов славянских национальностей для принятия священного сана и школу для детей из бедных семей, монашескую больницу в Салониках», - написал Павел Троицкий.

«Самый деятельный и убеждённый сторонник необходимости братского соединения афонских монахов всех славянских национальностей, который горячо верит в благотворность этого начинания», - так характеризовал отца Кирилла «Церковный вестник».

Павел Троицкий рассказал, что построил отец Кирилл на Афоне.

«Отец Кирилл воздвиг на территории своей кельи большой и красивый храм в честь святителя Иоанна Златоуста с приделами Александра Невского и равноапостольной Марии Магдалины в память спасения Царской семьи во время крушения поезда в Борках 19 октября 1888 года.

Сегодня монахи, живущие 10-15 лет на Афоне, не могут сказать, где находится эта келья. Понятно, потому что ныне высокий двухэтажный храм невозможно разглядеть среди девственного леса, который за годы запустения скрыл келью от человеческого глаза. Из внутреннего убранства храма не осталось ничего. Только сохранилась костница, из которой наши почившие предки, как бы взирают с укором на нынешнее запустение этой славной обители. Посетителями кельи теперь являются мулы из окрестных келий, которые оставляют в этом священном месте следы своего пребывания. Но более всего поражает глаз вид разбросанных на полу храма останков книг, слившихся в единой полусгнившей массе», - рассказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".