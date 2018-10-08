В сети доступен фильм о жизни преподобного Силуана Афонского на Святой Горе

На информационном портале Святой Горы в Ютуб вышел новый фильм «Святой Силуан Афонский - кто он на самом деле?».

«Нас ждет путешествие по местам подвигов преподобного Силуана Афонского, одно из самых необычных святых нашего времени. Мы обратимся к биографии святого и отправимся на мельницу, Старый Русик, монастырскую пристань. Нас ждет размышление о богословии преподобного Силуана и необычный вывод», - указали авторы видео в описании.

Фильм начинается с поучительных слов преподобного Силуана:

«Деревенский петух живет в малом дворе, и доволен своею долею, но орел, который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города, если обрезать ему крылья и пустить жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и о пустынных скалах! Так и душа, познавшая благодать, когда потеряет ее, то безутешно тоскует и ни в чем не находит себе покоя».

В фильме приведены биографические ведомости о святом.

«Осенью 1892 года Симеон прибыл в монастырь святого великомученика Пантелеимона. Многие думают, что это была простая работа. Нет, это была самая необычная работа, богатырская. Здесь старец должен был носить мешки с мукой высоко, на третий этаж мельницы и засыпать их в жернов. Так он носил 50-киллограмовые мешки с утра до вечера», - говорится в фильме.

В фильме часто звучат изречения преподобного Силуана Афонского.

«Человек до благодати живет и думает, что у него все на душе хорошо и благополучно, но когда посетит благодать и пребудет с ним, тогда он ведет себя совершенно иначе, а когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой великой беде находится», - учил святой.

Во время работы на мельнице преподобный Силуан получил дар непрестанной сердечной молитвы, которая уже никогда не оставляла его.

«На первом году моей жизни в монастыре душа моя познала Господа Духом Святым. Много нас любит Господь. Познано это от Духа Святого, Которого дал мне Господь по единой милости своей», - рассказывал сам афонский святой.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".