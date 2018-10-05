В Кишинев со Святой Горы прибыли мощи святого Пантелеимона

В Кишинев (Молдова) с афонского монастыря Святого Павла прибыла частица мощей святого целителя Пантелеимона.

Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир встретил мощи в кишиневском Соборе Рождества Христова 2 октября. Святыня пробудет в Молдове до 12 октября.

12 октября мощи доставят на Святую Гору Афон.

По материалам ru.sputnik.md.

*Святой Пантелеимон родился в IV веке в Никомедии (ныне Турция) в семье знатного язычника и христианки. После обучения в школе он получил знания по медицине. Однажды Пантелеимон увидел ребенка, который умер от укуса змеи и попросил Бога, если Он воскресит малыша, а змею убьет – он примет крещение. Господь услышал его молитву и святой сдержал слово. Пантелеимон безвозмездно оказывал помощь больным и нуждающимся.

Император Максимиан узнал о том, что святой проповедует веру Христову и приказал придать его мучениям. Пантелеимона духовно укреплял Господь и святого не повредили жестокие мучения. Тогда многие люди уверовали во Христа. Когда голову святого Пантелеимона усекли мечем, потекло молоко. Тело святого целителя не сгорало в костре, его погребли христиане.

Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".