Преподобный Косма – афонский святой, который видел утаенное и слышал голос Бога и Богородицы

Православные 5 октября отмечают день памяти преподобного Космы, отшельника Зографского. Преподобный Косма родился в Болгарии, был благородного происхождения. Хорошо знал греческий и болгарский языки.

Родители хотели женить его, но Косма тайно отправился на Афон. Святой прибыл в Зографскую обитель. Здесь он принял монашество и был определен в число экклесиархов (старший пономарь).

В день праздника Благовещания Пресвятой Богородицы Косма видел в церкви Жену царственной красоты и величия, которая сама распоряжалась всем – и в храме за службой, и на трапезе. Молодой монах пришел в отчаяние. Он рассказал об этом старцу, который ответил: «Ты видел Царицу нашей Горы и всея твари!». Косма благодарил Божию Матерь за то, что удостоился такого видения.

Позже он был рукоположен в диакона, а потом – во священника. Однажды, когда он остался один в храме, то помолился Богородице: «Пресвятая Богородице! Помолись к Твоему Сыну и Богу, да наставит меня на путь спасения!». И тут же услышал: «Сыне и Боже Мой! Научи раба Твоего, как спастись ему». И ответ: «Пускай удалится из монастыря на безмолвие».

Святой Косма отправился в одну из пустынь, соорудил себе пещеру в скале, которая видна из окон монастыря. Там он жил, неся подвиг безмолвия, и получил дар предвидения и прозорливости.

К святому пришли два священника из монастыря Хиландар, по пути скрыли в лесу тыквицу с вином, чтобы потом употребить. Святой сказал им: «тыквицу с вином, скрытую вами на пути, разбейте, потому что в вино тайно вползла змея и пустила в него свой яд». Хиландарцы перекинули тыквицу и действительно нашли там змею. Также он видел, как души проходят воздушные мытарства.

Однажды утром он увидел в воздухе борющуюся с демонами душу игумена обители Хиландар. Святой послал в монастырь с просьбой, чтоб помолились Богу о почившем. Монахи не поверили, сказав, что утром видели игумена живым. Войдя в келью к игумену, они увидели, что он умер.

Предсмертные дни святого Космы были для него самым тяжёлыми, сатана окружил его своим полчищем, и избил его. Но незадолго до смерти ему явился Господь, предсказав то, что с ним сделает сатана и обещал ему за то Царствие Небесное. Об этом святой рассказал своему другу пустыннику Христофору.

Христофор, придя к его пещере, услышал, что за дверью идет разговор. Когда дверь открылась, он увидел, что там никого кроме святого нет. Косма рассказал: «Меня посетил Христос, Бог наш, и между прочим, подкрепляя немощь мою, известил, что, по Его попущению и по тайным судьбам спасения, ведомым Ему единому, нападет на меня сатана со своими полчищами, измучит мою грешную плоть, и это будет предвестием и залогом скорого моего отшествия в наследие Царствия Его. Для этого, собственно, ты и послан ко мне. Итак, мы теперь расстанемся, потому что я чувствую необходимость в уединении и тишине, а в такой-то день ты навести меня».

Христофор пришел в указанный день и нашел святого сильно избитым. На третий день после сатанинских побоев, приобщившись, он с молитвой мирно предал Господу душу. Это произошло 5 октября 1323 года.

На погребение преподобного, к его пещере пришли пустынные звери, слетелись птицы. Когда тело опустили в могилу и начали засыпать землей, каждое животное издало печальный голос. Затем все они разошлись.

Спустя сорок дней зографские монахи пришли в его пещеру, совершили там всенощное бдение и решились открыть святые мощи, чтоб перенести их в обитель, но их не было.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".