Сербский Патриарх Ириней совершил литургию в афонском монастыре Хиландар (фото)

Сербский Патриарх Ириней 2 октября совершил литургию в монастыре Хиландар на Святой Горе Афон.

Богослужение состоялось в церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Патриарху сослужил игумен обители Хиландар архимандрит Мефодий. На литургии присутствовало большое количество верующих, которые прибыли поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Троеручица».

По материалам официального сайта Сербской Православной Церкви.

*Монастырь Хиландар расположен на северо-восточной стороне монашеского Афонского полуострова. Он занимает в святогорской иерархии 4 место и состоит в юрисдикции Константинопольского Патриарха, но духовно поддерживается Сербской Православной Церковью. Обитель была основана в 1198 году сербским архиепископом святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".