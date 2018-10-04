цей матеріал доступний українською

Сербский Патриарх Ириней совершил литургию в афонском монастыре Хиландар (фото)

17:02, 04 октября 2018
Афон
1764 0
1

 Богослужение состоялось в церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

2

Патриарху сослужил игумен обители Хиландар архимандрит Мефодий. На литургии присутствовало большое количество верующих, которые прибыли поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Троеручица».

 По материалам официального сайта Сербской Православной Церкви.

3

*Монастырь Хиландар расположен на северо-восточной стороне монашеского Афонского полуострова. Он занимает в святогорской иерархии 4 место и состоит в юрисдикции Константинопольского Патриарха, но духовно поддерживается Сербской Православной Церковью. Обитель была основана в 1198 году сербским архиепископом святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter