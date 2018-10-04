Паломники из Украины подарили афонским монахам икону Серафима Саровского

Паломники из Украины подарили братству Фомад на Афоне икону преподобного Серафима Саровского.

При содействии БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» для братства Фомад в афонской келии апостола Фомы была изготовлена из янтаря и принесена в дар икона преподобного Серафима Саровского, которого здесь особенно почитают.

Получая в дар икону, старец Филипп, сказал: «Мы должны поблагодарить Всесвятого Бога, что в нашем исихастирии апостола Фомы на Малой Святой Анне Святой Горы Афон пребывала святая икона преподобного Серафима Саровского, принесенная в дар дорогими нашему сердцу братьями паломниками из Киева, которые часто посещают нашу скромную обитель. Также благодарим Фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» за эту инициативу. [...] И воистину большое благословение – дар от дорогих братьев из Украины.

Отныне преподобный Серафим будет покровителем нашей келии, ведь истинно это вселенский святой. Он преодолел время выше разных человеческих теорий, он всегда говорил: «Христос воскресе, радость моя!». И мы обязаны этим приветствием возглашать Христово Воскресение, потому что Воскресение – это радость миру. Прикладываясь к иконе преподобного, будем поминать наших братьев из Украины в сердцах, и словом и возглашать всегда: «Христос Воскресе!».

Исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус сказал, что икона является свидетельством дружбы со старцем.

«Дорогой отец Филипп и дорогие отцы, мы много лет дружим с вами, в вашей келии бьется сердце Украины. Каждый раз, когда мы приезжаем к вам, наши паломники всецело помогают вам, помнят и любят почившего нашего дорогого старца Фому, который для нас был ангелом Афонской Пустыни. Икона преподобного Серафима Саровского будет ярким свидетельством нашей дружбы», – подчеркнул Андрей Ус.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".