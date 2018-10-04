Патриарх Ириней встретился с губернатором Святой Горы (фото)

Патриарх Сербский Ириней 1 октября прибыл на Святую Гору Афон.

Патриарх Ириней сначала посетил столицу монашеского полуострова – Карею. Здесь его торжественно приветствовали члены Святой Эпистасии (распорядительной власти), а также губернатор Афона господин Костас Димцас.

Губернатор отметил «вечные духовные связи, соединяющие Афон с сербским православием».

«Хотя мы из семьи славянских народов, мы особенно привязаны к греческому народу, как это было на протяжении веков», - сказал Патриарх Ириней.

После славословия в соборном храме Протата был организован официальный прием. Патриарх сказал, что он рад снова находится на Афоне, в третий раз, как Патриарх Сербский.

Затем Патриарх Ириней отправился в монастырь Хиландар, где его встретил игумен обители архимандрит Мефодий с братией. Монахи Хиландара пропели «Многая лета» Патриарху.

Предстоятель Сербской Православной Церкви 1 октября посетил вечернее богослужение.

По материалам официального сайта Сербской Православной Церкви и romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".