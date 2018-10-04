Иларион – афонский мученик, губы которого во время усечения главы шевелились

Православные 3 октября отмечают день памяти афонского святого преподобномученика Илариона.

Святой Иларион родился на острове Крит в христианской семье. В крещении он был назван Иоанном. Дядя святого был врачом, для более обширных занятий он отправился в Константинополь и взял с собой Иоанна. Более 10лет он жил у него, а затем поступил к одному хиосскому купцу Франческо.

Однажды Франческо отправляясь на остров Хиос, поручил торговлю в своей лавке Иоанну и его товарищу. Вернувшись домой, Франческо не досчитался трехсот пиастров, в их похищении заподозрил Иоанна. Иоанн обратился к дяде за помощью, но он отказал ему. Иоанн впал в отчаяние.

Святой обратиться за помощью к матери султана. Там ему помогли, и Иоанн согласился принять ислам. Его обучили турецкой грамоте. Баш-ага даже усыновил его и сделал придворным служителем.

Чрез три дня Иоанн пришел в себя и осознал свое заблуждение, стал раскаиваться и решил сбежать из дворца. Иоанн пришел к своему духовнику иеромонаху Симеону. Слыша искреннее раскаяние Иоанна, духовник познакомил его с русским купцом, с которым он прибыл в Крым.

В Крыму он прожил 10 месяцев, затем решил вернуться в Константинополь, чтобы стать мучеником.

Святой рассказал об этом духовнику. Но он посоветовал ему сначала посетить Афон. Иоанн поселился в Иверском монастыре, затем в Предтеченском ските, после - в ските Святой Анны. Здесь он сперва обратился к духовникам Мефодию и Виссариону.

Отец Виссарион для подвига безмолвия заключил его на 40 дней в одной келье запустелого скита святого Василия Великого, назначив ему правило для псалмопения и молитвы. Из-за искушения Иоанн на 12 день ночью бежал из своего затвора, и возвратился к старцу. Отец Виссарион дал ему келью возле себя и назначил ему продолжать то же самое правило, а в пищу употреблять только хлеб и воду.

Позже Иоанн стал просить Виссариона постричь его в монашество, на что старец согласился и постриг его с именем Иларион.

Позже, видя твердость мысли Илариона о мучении, старцы дали ему благословение на великий и страшный подвиг. На тот момент святому было 26 лет. Старец Виссарион согласился сопровождать его.

В это время на Афоне был бывший Вселенский Патриарх Григорий, который также благословил святого.

Святой и старец прибыли в Константинополь. Старец причастил Илариона. Ночь с субботы на воскресенье провели они в бдении и молитве.

Господь во сне указал мученику место, где он пострадает, и что его тело выкупят христиане, и старец сам своими руками погребет его.

В воскресенье святой оделся в турецкую одежду и пришел во дворец, в котором ранее отвергся Христа. Здесь он рассказал Баш-агу, что он теперь вновь христианин, а ислам считает ложной религией. Баш-ага пришел в ярость и начал бить его.

Его также уговаривали вновь перейти в ислам. Затем отвели к Бостанжи-паше, начальнику дворцовой стражи.

Страдальца подвергли наказанию три раза на так называемой «фаланге». После - забили ноги в колоды, бросили в мрачную темницу. Здесь он причастился Святых Христовых Тайн, которые старец передал через стражу.

Спустя три дня его вновь представили на суд, но он оставался тверд в вере и обличал ислам.

Когда святого мученика привели на место казни, то он узнал его – оно было точно таким, как во сне. Святой сам преклонил колена и простер шею к усечению. Во время усечения главы его уста шевелились, читая Символ веры, как ему посоветовал старец.

Это произошло 3 октября 1804 года.

Далее все случилось, как святому было открыто во сне. Христиане выкупили тело святого, а старец Виссарион похоронил его на острове Проти, в церкви Преображения Господня, возле мученика Димитрия Хиосского, которого он за год до этого также сопровождал на смертные мучения.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".