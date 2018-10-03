Записки паломников: впечатления об Уранополисе после посещения Святой Горы

В Фейсбуке, в православной группе «История Святой Горы» Павел Троицкий, который много раз бывал на Святой Горе, опубликовал свои дневники. В них мужчина описывал свои переживания и впечатления.

«Однажды через несколько лет я увидел на службе в Пантелеймоновом монастыре Костю с другими сановитыми паломниками. Мы поздоровались. А.В. также приезжал, но был с дочерью и на Афон не заходил, объехал вокруг и вероятно глядя издалека на монастыри вспоминал», - написал Павел Троицкий.

Он описал, что видят паломники в Уранополисе.

«В Уранополис мы врываемся в суету и первое, что замечаем - это женщины. Бежим, садимся в автобус и едем в Фессалоники. Билеты на троих стоят всего 6600 драхм, а за такси мы заплатили 18.000. Узнаем у Костаса подтверждение этой гостиницы, которую нам порекомендовал отец Николай. Номер на троих в сутки 8.800 (всего!). туалет и душ в коридоре. Немного жаль гробить здесь время. Мы какое-то время действуем по разным программам. Я успеваю обежать три храма: Григория Паламы, Софии и святого Димитрия. Наконец-то прикладываюсь к мощам святителя Григория», - написал он.

Павел Троицкий сообщил, что в Уранополисе проводилось венчание в субботу, что его удивило.

«Удручает, что сегодня суббота, а идет венчание. Причем, надо отметить очень торжественно. Видно это связано с каким-то праздником. Все храмы украшены белым. Где же эллинское благочестие? Но не хочется расточать "афонский дух". Неприятно видеть этот ликующий ночной город, полный полуголых девиц. Тяжко после Афона», - отметил Павел.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".