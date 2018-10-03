Посещение Афона в 1997 году – дневники паломников

В православной группе «История Святой Горы» Павел Троицкий, который посещал Афон опубликовал воспоминания о паломничестве на Святую Гору в 1997 году.

«Исповедуюсь у отца Макария. Приходит человек из Ксиропотама. Живет на Западной Украине. Диакон Петр из Ксиропотама договорился, что книги ему можно будет выслать через подворье. Много событий за один день. Отчетливая тоска перед расставанием с Афоном. Прошлый раз этого не было. Как неласково здесь встречают и как ласково провожают. Привыкают к тебе и не хотят расставаться. Или тоска по Родине все-таки гложет их. И они немного завидуют тебе», - написал Павел в опубликованном дневнике.

Он рассказал, что благословил ему сделать афонский монах.

«Отец Макарий благословил положить свечи, присланные со мною в ящик откуда отец игумен берет свечи и ставит их перед образом великомученика Пантелеймона. Надо читать молитвы к причастию. Самая дешевая гостиница по мнению отца Николая «Oriastas Castorias» около собора великомученика Димитрия, в переулке, который выходит прямо к собору», - отметил он.

Далее запись в дневнике паломника датирована 5 сентября.

«Выезжаем. После службы и причастия отец Николай благословил нам приложиться к святым мощам великомученика Пантелеймона. Я прикладываю четки, А. В. и К. прикладывают то, что купили. На мельницу больше не идем. […] Вот корабль и последний взгляд на Пантелеймон. Едем, рассматривая каждый монастырь», - написал Павел Троицкий.

Он сообщил, как они покидали Афон.

«В отличие от А.В. и К. меня совсем не тянет в Зограф. Видим, кого-то издалека в подряснике. Мы шутим, что это, наверное, вездесущий отец Николай. Костя говорит: «А вдруг это он?», и бежит вниз. И правда, оказывается, что это действительно он, уже хороший наш знакомый. Мы слегка поругиваем его, излишняя подвижность неприятна. Но в душе он мне нравится: принес нам масло от иконы великомученика Георгия, как и обещал и записку от отца Василия. Тот просит книгу о блаженной Матроне. Мы машем рукой отцу Николаю, тот замечает и машет нам. Вот кончается Афон, вот последний взгляд на него. Доведется ли еще когда-нибудь приехать в это единственное на земле место? Хотелось бы, а там как Бог даст», - отметил он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".