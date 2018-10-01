Святые Афона, день памяти которых отмечают в октябре

Cвятые Афона, день памяти которых празднуют в октябре (по новому стилю): 3 октября - святого преподобномученика Илариона; 5 октября - преподобного Космы, отшельника Зографского; 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы, панигир Свято-Пантелеимонового монастыря; преподобного Иоанна Кукузеля; преподобного Григория, доместика великой церкви; 15 октября – святого мученика Георгия Афонского; 18 октября – святого Евдокима, панигир монастыря Ватопед; 19 октября - святого преподобномученика Макария Нового; 20 октября – обретение мощей святого Герасима, панигир монастыря Святого Павла; преподобного Сергия Вологодского, или Нуромского; 23 октября - 26 святых преподобномучеников Зографских – игумена Фомы и с ним 21 инока и 4 мирян; 27 октября - преподобного Евфимия, Нового Фессалоникийского; 29 октября - святой Анастасии, панигир монастыря Григориат. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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