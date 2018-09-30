Святитель Киприан – афонский святой, который стал митрополитом Киевским и всея Руси

Православные в конце сентября отмечают день памяти преподобного Киприана, митрополита Киевского.

Преподобный Киприан родился около 1330 года в Тырнове (на то время – столица Болгарии).

После учебы он, совету своего духовного наставника и родственника блаженного Евфимия, который затем стал Патриархом Болгарским, отправился на Святую Гору.

О жизни на Афоне писал сам Киприан в своем послании к игумену Афанасию. Но в каком именно из монастырей он жил, неизвестно. На Святой Горе он принял иноческий постриг. На Афоне он занимался переписыванием и переводом книг.

Позже он перенес на Русь со Святой Горы плоды современной ему славяно-сербской письменности, которая развивалась в кругу славяно-сербских обителей.

О Киприане узнал благочестивый Патриарх Филофей. В 1364 году Киприан уже был при Патриархе «ближним его монахом». Он прибыл вместе с ним с Афона.

В 1375 году Патриарх посвятил Киприана в митрополита Киева и Литвы.

На Константинопольском Соборе, чтобы избежать разделения русской митрополии, решили поставить святого митрополитом на Русь после смерти святителя Алексия.

В Москве святителя встретили неблагоприятно. Спустя несколько лет митрополит Киприан, пребывавший в Киеве, был приглашен Великим князем в Москву, в 1381 году. Блаженному Киприану пришлось терпеть скорби. Почти 30 лет он управлял Церковью, но из них не более 18 лет был действительно митрополитом всея Руси.

Святой Киприан умер 29 сентября (по новому стилю) 1406 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".