Афонский старец – об искушениях монахов

Афонский старец Даниил Катунакский, который более 60 лет живет на Афоне рассказал о старцах, с которыми был лично знаком.

«Однажды я помогал как врач. Я пошел к старцу-аскету и служил ему, и между тем мы с ним разговорились. Он сказал: «Отец, ты пришел ко мне так поздно и помогаешь мне. Я хочу кое-что тебе дать. Знаешь, не жалей никогда о том времени, которое ты уделил мне. Если ты хоть раз пожалеешь об этом, то Бог заберет у тебя всю награду». Я сказал ему: «Нет, Геронда, я не жалею», - сказал отец Даниил.

Афонский монах сообщил, о каких искушениях рассказывал ему опытный старец.

«Тогда я спросил его: «Геронда, как ты здесь проводишь время? Чем ты занимаешься? Ведь ты один в пустыне и совсем старый, тебе 86 лет». Он со вздохом сказал мне: «Ох, детка, одни искушения». Я удивился и спросил: «Геронда, какие могут быть искушения в 86 лет? Расскажи мне, пожалуйста, для пользы души». И тогда он ответил: «Детка, все, что я видел в своей жизни и все, от чего получал удовольствие, все это сейчас проходит перед моими глазами, как будто в зеркале». Я спросил его: «Геронда, почему это?». И он со вздохом ответил: «Дьявол хочет украсть мое последнее дыхание»», - подчеркнул он.

Отец Даниил рассказал, чем является келья для монаха.

«Наша келья – это пристанище, место сражений. Или ты наносишь удар по врагу, или он наносит удар по тебе. Наша келья – это наковальня, а монах – это кузнец, и каждым ударом он кует спасение. Но как только ты наносишь удар – тут же сбоку наносит удар и дьявол, чтобы испортить заготовку. И годная она будет, или не годная решит тот, кто нанесет последний удар. Вот такую смертельную брань ведет дьявол с монахами».

По видеоматериалам информационного портала Святой Горы «Старец Даниил. О видении ангелов и духовной брани на Афоне».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".