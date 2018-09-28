Афонский монах рассказал, как он стал свидетелем явления ангелов старцу

На информационном портале Святой Горы в Ютуб вышло новое видео «Старец Даниил. О видении ангелов и духовной брани на Афоне».

«Отец Даниил Катунакский в этот раз рассказывает о старцах Афона. Это, поистине, живой Патерик. Простые слова старца являются лучшим свидетельством достоверности. Отец Даниил всю жизнь провел на Афоне: сколько он видел и сколько пережил - одному Богу известно. Каждый его рассказ - это глоток живой воды», - отметили авторы в описании видео.

Часть видеоролика была снята на киностудии pemptousia.tv.

«Давным давно здесь, на Каруле, жил старец Гавриил. Он уже давно преставился. Он был великий постник, всю свою жизнь вообще ничего не вкушал, только немного воды и немного сухарей. Вот пришла его старость, и он совсем ослабел. Я тогда приходил ему помогать, в его каливочку. Наступила зима, мне стало трудно к нему добираться, и тогда я спросил его: «Геронда, можно мы возьмем вас к себе, в нашу келию? Там нам будет легче тебе служить». И он согласился. Тогда мы взяли старца и принесли его сюда.

В келии мы положили его на кровать. Когда он лег, то глянул вверх и спросил меня: «Где мы находимся?». Я говорю ему, что у нас в келлии, в нашем братстве. Он сказал: «В Братстве! Ох ох ох, мне теперь придётся соблюдать все каноны и ваш распорядок… Но прошу вас, пожалуйста, только не лишайте меня моего поста» Мы сказали: «Конечно!»», - рассказал отец Даниил.

Афонский монах рассказал, свидетелем какого чудесного явления он был.

«Я приходил ему помогать. Однажды, когда мы с ним разговорились, он неожиданно пришел в состояние созерцания. Я тихонько отошел и смотрел за ним. Старец удивился и сказал: «Ангелы! Сколько их здесь! Как много в раю». Он поражался и восклицал. Каково достоинство человеческой души, ведь она может видеть красоту рая. Через некоторое время старец пришел в себя. И я решил спросить его: «Геронда, вы что-то видели?». Он ответил: «Детка, я ничего не видел, а только одно – пришел мой час покидать этот мир. И я понимаю, что я совершенно не готов». Представляете, когда он говорил слово «не готов», он неожиданно возвел глаза к небу, и душа его вышла. Этот «неготовый» отправился на Небеса прямо к Богу», - подчеркнул отец Даниил.

Он объяснил, почему старец удостоился такого видения.

«Прежде того этот монах достиг такого духовного состояния, он много чего претерпел в жизни. Он терпел послушание, искушения от темной силы, проводил всю жизнь в строгом посте. Что он только не претерпел! И как плод – он увидел ангелов перед смертью», - сказал афонский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".