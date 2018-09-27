Преподобномученик Макарий – афонский святой, которого на подвиг благословил Патриарх

Православные 27 сентября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Макария.

Сведения, откуда был родом святой, не сохранились.

Известно, что он был учеником Константинопольского Патриарха Нифонта. Святой Макарий подражал подвигам своего учителя.

Он захотел принять мучения за веру Христову. Об этом он сказал Патриарху Нифонту, который в то время нес подвиг безмолвия в обители Ватопед. Выслушав Макария, святой Нифонт сказал: «С Богом, чадо, в путь святых страдальцев; желание твое Господь исполнит и, по Своей неизреченной милости, дарует тебе венец мученичества». Патриарх благословил его.

Макарий отправился со Святой Горы в Солунь. Он выбрал время, когда много мусульман собралось в одном месте и начал проповедовать, что Христос - Сын Божий, рассказывал, что Он был распят и воскрес для спасения людей, и что христианство – истинная вера.

Турки набросились на него, избили палками, пронзали кинжалами и бросили в темницу. Утром отвели мученика на суд, где его уговаривали принять ислам.

«О, если бы вы познали истину и правоту веры нашей христианской, крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, в Святую Троицу, и оставили свое заблуждение!», – воскликнул святой.

Как только он это сказал, турки схватили его, избили и отсекли ему голову.

Святой Патриарх Нифонт, в Ватопеде предвидел Духом Святым мучения блаженного Макария и сказал ученику своему Иоасафу: «Знай, чадо, что собрат твой Макарий скончался сегодня мученически и возносится на небеса, торжествуя и радуясь о Господе».

Преподобный Макарий мученически погиб 27 сентября 1527 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".