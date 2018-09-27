Воздвижение Креста Господня: что отмечают православные

Православные 27 сентября (по новому стилю) празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», праздник принадлежит к числу двунадесятых – двенадцати главных церковных праздников в году.

Празднуется в этот день событие IV века, связанное с равноапостольным царем Константином и его матерью Еленой. Император прекратил гонения на христиан и хотел найти Крест Господень.

В Иерусалим прибыла экспедиция во главе со святой Еленой. На Голгофе тогда располагалось капище богини Венеры и статуя Юпитера; язычники совершали жертвоприношения.

Святая царица Елена общалась с местными, чтобы узнать, где был распят Иисус Христос. Один иудей сообщил ей, что сейчас там капище. Его тут же разрушили и начались раскопки. Вскоре Гроб Господень, три креста, четыре гвоздя и дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский» были обнаружены.

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Христос Патриарх Макарий повелел поочередно подносить их к тяжелобольной женщине. Она исцелилась, когда к ней поднесли Крест Христов. Затем возле Голгофы проходила похоронная процессия. На тело покойника поочередно возлагали кресты, и он воскрес, когда на него был возложен Крест Спасителя.

Патриарх благословил воздвигнуть – поднять Крест, чтобы верующие приклонились к нему.

Царица Елена привезла в Константинополь часть Животворящего Креста и гвозди. Император Константин за 10 лет воздвиг в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, освящение которого состоялось 26 сентября (по новому стилю) 335 года, а празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста было установлено 27 сентября.

На Святой Горе хранятся части Креста Господня. Приклонится к ним можно в обителях: Ватопед, Каракал, Дионисиат, Симонопетра, Зограф, Филофей, Пантократор, Эсфигмен, Ставроникита, Григориат, Ксиропотам и в монастыре Святого Павла.

По Уставу Церкви 27 сентября – день постный. Разрешается пища с растительным маслом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".