Преподобный Иерофей – афонский святой, который добровольно отправился на остров, где жили преступники

Православные 26 сентября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Иерофея.

Преподобный Иерофей родился в 1686 году в Морее (средневековое название полуострова Пелопоннес) у благочестивых и богатых родителей.

В 8 лет мальчика отдали в училище. В свободное время он дополнительно изучал латинский и греческий языки, читал Священное Писание.

Когда Иерофей вырос, родители захотели женить его, нашли достойную невесту. Но Иерофей не хотел вступать в брак и молился Богу, чтобы стать монахом. Когда уже все было готово, за две недели до брака, родители Иерофея умерли. Похоронив их, святой тайно оставил родину и отправился в Закинфе, где жили его родственники. Они посоветовали ему отправляться в Западную Европу и продолжить образование.

Но молодой человек захотел сначала посетить Афон. Тут он стал учеником отшельника при келье святого Артемия. Затем - поступил в братство Иверского монастыря, где был пострижен в иночество.

С одним старцем из Иверского монастыря он отправился в Константинополь. Он захотел принять мученичество за Христа, об этом он думал еще в Ивероне. Но случилось иначе. Из Константинополя святой отправился во Валахию. Здесь он продолжил обучение у Марка-киприянина. На него обратил внимание софийский митрополит Авксентий, который рукоположил его в диакона.

Затем он отправился в Венецию, и возвратился на Святую Гору. На Афоне святой поселился возле Иверского монастыря в пустыне Хаги. Он проводил аскетическую жизнь в ограничениях и молитве. Игумен монастыря познакомил святого с неокесарийским митрополитом Иаковом, который жил в Иверской обители на покое. Митрополит рукоположил его в сан иеромонаха.

По просьбе жителей острова Скопело Иерофей оставил уединение и отправиться на их остров, где 8 лет мисионерствовал и совершал богослужения.

Взяв троих учеников, святой отправился на необитаемый остров Юра, куда ссылали преступников. Здесь святой заболел и мирно отошел ко Господу, 26 сентября 1745 года, на 59 году жизни.

Ученики похоронили Иерофея и возвратились на Святую Гору. Спустя три года, по восточному обычаю, ученик Мелетий отправился на остров Юру за останками святого. Главу он принес в Иверский монастырь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".