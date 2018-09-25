Афонский старец папа-Янис – о том, как делиться, чтобы никого не обидеть и не быть мелочным

Современный старец Святой Горы папа-Янис поделился жизненным опытом и рассказал, что, по его мнению, является главным в жизни.

«Главное в жизни - не быть мелочными, не считать все вот это. Не смотреть на это, чтобы не поругаться», - сказал афонский старец.

Папа-Янис разговаривает на греческом языке, а его слова переводят на русский.

«В 39-ом году, когда он был маленьким, он был пастухом, пас овцы. Из молока, которое давали овцы, делали сыр. У нас было три чабана, у каждого было свое стадо, когда делали сыр, как я различу: у одного 12 живности, у второго 15, у третьего 19. Как мне сделать это, чтобы не обидеть никого?

Когда сыр приготовился, говорит, у того, кого было хорошее молоко – он чуть больше дал ему сыра, второму – чуть поменьше, а третьему еще меньше. Чтобы не обидеть никого. Вот так надо как-то делиться, чтобы не обидеть», - сказал он.

Старец дал совет начальникам, как поступать с рабочими, если они повредили имущество.

«Если у вас на работе рабочий сломал что-то – не надо его за это выгонять сразу. Надо подходить с братской любовью ко всем», - сказал папа-Янис.

Переводчик подметил, что старец по своей скромности сказал: «Вы меня не слушайте, у меня голова не работает уже, 92 года – старый уже. Не верьте мне никогда. Если бы я был вашего возраста – я бы по-другому говорил бы».

Также старец вспомнил, каким физически сильным он был в молодости.

«Он был таким сильным, что мог четверых людей поднять двумя руками. Слава Богу за все».

По видео информационного портала Святой Горы в Ютуб «Афонский старец папа-Янис. Главное в жизни - не быть мелочным».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".