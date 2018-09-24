В сети доступно видео об афонском старце папе-Янисе

На Ютуб-канале Информационного портала Святой Горы Афон вышло видео «Афонский старец папа-Янис. Главное в жизни - не быть мелочным».

«Афонский старец папа-Янис - один из самых известных старцев Афона. Особенной популярностью он пользуется у бизнесменов и олигархов. А монахи Святой Горы относятся к нему чаще сдержанно», - рассказали авторы фильма.

В видео старец впервые рассказывает о своей жизни. На личном примере, жизненных уроках, он дает наставления, которые полезно знать всем начальникам. Эти поучения будут актуальны и для священноначалия и для монахов.

«Братство старца одно из самых больших в скиту Святой Анны. Можно даже так сказать: большая часть келий скита - это его духовные чада. Жизнь в его братстве - строгая и внимательная. Монахам братства вообще запрещается выходить из скита. Это одно из главных послушаний.

В любом случае, пример братства папы-Яниса показывает, каким был Афон несколько веков назад. Это были именно такие мощные братства, собранные вокруг старцев. Именно о таких братствах рассказывается в замечательной книге «Житие старца Иерофея Дидаскала», - написали авторы видеоролика в описании.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".