Сокровищница Святой Горы: преподобный Силуан Афонский - о вере, радости и страданиях

Православные 24 сентября отмечают день памяти преподобного Силуана Афонского. Мы собрали изречения этого современного афонского святого, которые актуальны и для каждого верующего.

ВЕРА

«Мы знаем, что и ему поверят лишь немногие, как немногие поверили в свидетельство прежних Отцов: и это не потому, что свидетельство ложно, а потому, что вера обязывает к подвигу».

«О, братья мои, припадаю я на колени и молю вас: веруйте в Бога, веруйте, что есть Святой Дух, Который свидетельствует о том во всех церквах, и в моей душе».

«Господь дает грешным благодать Святого Духа, и потому крепка наша вера».

ЛЮБОВЬ

«От Духа Святого истекает любовь, и без этой любви никто не может разуметь о Боге, как должно».

«Адам потерял земной рай и плача искал его; «Рай мой, рай, прекрасный мой рай». Но Господь любовью Своею на кресте дал ему иной рай, лучший прежнего, на небесах, где Свет Святой Троицы. Что воздадим мы Господу за любовь Его к нам?».

«Бог есть ненасытная любовь, и описать ее невозможно».

РАДОСТЬ

«Когда Господь хочет утешить скорбящую душу, то дает ей радость, слезы, умиление, и мир душевный и телесный, а иногда и Сам Себя являет душе».

«Кающемуся Господь дает мир Свой и свободу любить Его. И нет ничего лучшего в мире, как любить Бога и ближнего. В этом душа обретает покой и радость».

«Апостолы, по Вознесении Господнем, возвратились, как сказано в Евангелии, «с радостью великою». (Лк.24:52).

Господь знает, какую радость Он дал им; и души их переживали сию радость.

Первая радость их была в том, что они познали Истинного Господа Иисуса Христа.

Вторая радость, что они возлюбили Его.

Третья, что они познали вечную небесную жизнь. И четвертая радость – они желали миру спасения, как и себе.

А затем радовались они потому, что познали Духа Святого и видели, как Он в них действует».

ПОСЛУШАНИЕ

«1-го июля 1932 г. пришел ко мне со Старого Русика Отец Пантелеймон. Я спросил его, как он поживает, и он с радостным лицом отвечает:

– Очень я радуюсь.

– Почему же ты радуешься, – спрашиваю его.

– Все братья меня любят.

– За что же они тебя любят?

– Я всех слушаюсь, когда меня кто куда пошлет,– говорит он.

И подумал я: легок путь в Царствие Божие. Он обрел покой через послушание, которое творит ради Бога, и потому на душе его хорошо».

СТРАДАНИЯ

«Когда Божия Матерь стояла при кресте, то скорбь Ее была «непостижимо велика», потому что Она любила Сына Своего больше, чем кто бы то ни было может вообразить. А мы знаем, что кто больше любит, тот больше и страдает».

«Многие святые мученики в страданиях познали Господа и помощь Его. Многие монахи несут большие подвиги и тяжелые труды ради Господа; они познали Господа и борются, чтобы победить в себе страсти, и молятся за всю вселенную, и благодать Божия учит их любить врагов, потому что кто не любит врагов, тот не может познать Господа».

По книге ученика преподобного Силуана архимандрита Софрония (Сахарова) «Старец Силуан Афонский».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".