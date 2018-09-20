Афонский монах рассказал, как он пришел к вере – записки паломников

В православной группе «История Святой Горы Афон» в Фейсбук Павел Троицкий опубликовал воспоминания о посещении Афона в сентябре 1997 года.

«Служба: полунощница, утреня, литургия - идем спать, так как нет трапезы. И вдруг приходит ко мне отец Антоний, который не поехал в Салоники и подарил мне и остальным по набору великолепных икон. […] Затем, мы пошли к отцу Антонию и сидели у него», - написал паломник.

Афонский монах рассказал, как он пришел к вере.

«Он был англиканином, мирское имя его было Андрей. Он стал раздумывать о вере после того, как увидел православную икону Спасителя у англикан. Захотел иметь такую икону и стал сравнивать православие и англиканство. И увидел истинность Православия. Сравнивая жизнь по Евангелию. Увидел, что у нас есть мученики. Когда увидел Царский портрет - размышлял много о мученической кончине Царской Семьи. А в англиканской Церкви нет мучеников. Когда он был на Пасху в православном храме, то окончательно убедился в истинности его пути. Он перекрестился в православие 11 лет назад (т.е. в 1986 году). Теперь священник, его крестивший, и его крестная уже умерли», - написал Павел Троицкий.

Он передал рассказ афонского монаха о чуде, которое произошло в 20-х годах ХХ века.

«Полиция пришла к старостильникам, которые праздновали Рождество и явился крест на небе, который напугал полицию, и многие обратились к вере», - рассказывал афонит.

Павел Троицкий рассказал о своем путешествии.

«На службе ко мне подошел иеродиакон Пахомий и сказал, что он тоже плывет на корабле в Иверон. Корабль отправился раньше времени в 10.45 (хотя должен был в 11), через полчаса мы были в Ватопеде», - написал он.

Также мужчина опубликовал фото из журнала "Вонаргес".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".