Записки паломников: Хиландар и Есфигмен в 1997 году

В православной группе «История Святой Горы Афон» в Фейсбук Павел Троицкий поделился воспоминаниями о посещении Святой Горы в 1997 году. Мужчина опубликовал свои дневники и фотографии.

«31 августа Хиландар-Есфигмен. Вышли из Хиландаря, попрощавшись с отцом Николаем из Чувашии. Он хотел идти вместе с нами, но мы слишком разнежились за праздничным сербским столом и после слегка отдохнули. Так что вышли только в 10 часов. Николай попросил передать его брату письмо. Такое ощущение, что ему надо было помочь деньгами, но речь об этом не зашла. […] Дорога хорошая идет через поля», - написал Павел Троицкий.

Он опубликовал фото.

«Справа место, где был прежний Есфигмен. В прошлом веке будто бы здесь было 60 русских и 40 монахов других национальностей», - прокомментировал он.

Паломник описал, как их встретили в Хиландаре.

«Пришли на архондарик, все как раньше. Холодноватый прием: диамонтирины отбирают, ракийка с прочим и вдруг вижу отца Антония. Видно Андрейка из Америки, который ни бельмеса по-русски доложил ему о нас. Отец Антоний сразу меня узнал. Мне дают одному двуместную келью. А. и К. поселяют в общую комнату. Троих вместе поселять не хотят. Долго беседуем о том, о сем у меня в келье с отцом Антонием. Потом он идет "сидеть" с больным игуменом. И мы немного отдыхаем. Потом вечерня, трапеза сидим на берегу моря», - написал он.

Павел Троицкий рассказал о беседе с иеродиаконом Пахомием и о его жизни.

«Родился 16 мая 1935 года. Поступил в Свято-Пантелеимонов монастырь 4 августа 1976 года. Пострижен в мантию 15 мая 1976 года и рукоположен в иеродиакона 21 мая 1976 года в Почаевской лавре. Вышел из обители на келлию в 1986 году и с тех пор живущий рядом со Старым Русиком, около 65 лет. Мы его углядели с А.В. и спросили про него у отца Антония.

Он нам также рассказал, что в лавре есть послушник Евгений (будущий монах Афанасий), который считает Григория Распутина святым, что очень возмущает отца Антония», - рассказал паломник.

Он описал свои чувства во время пребывания на Афоне.

«В храме приходит чувство, что я не имею права терять ни минуты своего времени на праздность, на праздные разговоры даже с самыми дорогими людьми. Все нужно посвятить Богу, святому Православию. К этим мыслям приводят разговоры о нынешних временах», - написал Павел Троицкий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".