Паисий Святогорец: почему люди не помнят себя в младенчестве

Современный афонский святой – преподобный Паисий Святогорец рассказывал об особенностях духовного становления людей в младенческом возрасте.

Святой говорил, почему маленькие дети улыбаются во время Божественной литургии.

«Они улыбаются не только во время Божественной литургии. Младенцы пребывают в постоянной связи с Богом, потому что они не имеют попечений. Помните, что сказал Христос о маленьких детях? «Ангели и́х на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго». Малыши держат связь с Богом и с Ангелом Хранителем, который неотступно пребывает рядом с ними. Во сне младенцы то смеются, то плачут, потому что они видят и радостное, и страшное. В одних случаях они видят своего Ангела Хранителя и играют с ним. Он ласкает их, берёт их за ручки, и они смеются. А в других случаях искуситель представляет им что-то страшное, и они плачут», - говорил афонский святой.

Он также рассказал, почему люди, повзрослев, не помнят себя в младенчестве.

«Если бы малыш помнил, сколько раз он видел своего Ангела, то впал бы в гордость. Поэтому, подрастая, он всё забывает. Бог работает мудро», - говорил он.

Преподобный Паисий Святогорец рассказывал, какие угощенья он давал детям, которые к нему приходили.

«На Афоне, у себя в каливе, весной, когда цветут деревья, я развешиваю карамельки на ветках кустарника, что возле забора, которым огорожена моя келья. Когда ко мне приходят посетители с маленькими детьми, я говорю: «Ребята, будьте добры, оборвите с кустов конфеты, потому что, если пойдёт дождь, они раскиснут и пропадут!». Некоторые сообразительные малыши понимают, что это я развесил на ветках конфеты, и смеются. Другие верят, что конфеты выросли на кустах сами, третьи не знают: верить или нет… Малышам нужно и немного солнышка», - рассказывал преподобный.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".