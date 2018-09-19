Как помочь детям, которые сбились с правильного пути – преподобный Паисий Святогорец

У преподобного Паисия Святогорца есть много поучений о семейной жизни. В частности, он рассказывал, как вести себя родителям, у которых «трудные» дети, что делать, если они даже ушли из дому.

«В доме должна обязательно присутствовать атмосфера любви и мира. Получив немного любви у себя в семье, ребёнок, даже если он вдруг убежит из дома, всё равно вернется домой, когда увидит, что в других местах он находит не любовь, но одно лишь лицемерие. А если он будет помнить происходившие дома неприличные сцены, ругань и распри, то как его сердце будет тянуть вернуться домой?», - говорил святой.

Он посоветовал родителям, что делать, если ребёнок уйдет из дома.

«Им надо стараться поддерживать с ним связь - чтобы, придя в себя, он смог к ним вернуться. Они должны разговаривать с ним по-доброму и, чтобы ему помочь, должны заставить его задуматься. К примеру, если ребёнок бродит по ночам неизвестно где, мать должна сказать ему: «Подойди-ка сюда, сыночек. Будь ты на моём месте, ты бы мог оставаться спокойным, если бы твои дети приходили домой за полночь?», - подчеркивал преподобный Паисий.

Святой утешал родителей, говорил, чтобы они не отчаивались.

«Придёт время, и дети возьмутся за ум. Сейчас они могут не понимать добра, потому что их ум ещё недозрел. Он замутнён, и дети не обладают ясностью сознания, для того чтобы различить как опасность, которой они подвергаются, так и тот непоправимый ущерб, который могут себе нанести.

Будет хорошо, если родители станут показывать ребёнку, что они расстраиваются от его бесчинств. Но пусть они на него не давят и молятся», - говорил афонский святой.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".