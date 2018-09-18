Литовский князь-монах, который хотел побывать на Афоне

Сын князя Миндовга Войшелк (1223 – 1267 гг..) начал править в Новогрудке (территория современной Беларуси) по воле своего отца. Но правил он недолго. Князь решил посвятить свою жизнь Богу в Полонинском монастыре на Волыни. Посланники отца уговаривали его не уходить в монашество, но Войшелк пошел наперекор его воле.

Историки говорят, что монастырь, в котором он принимал монашество, располагался в Карпатских горах. Войшелк стал монахом Лавришом и три года под духовным наставничеством старца Григория Святогорского жил в обители.

В 1256 году он отправился в паломничество на Афон. На это он получил благословение старца. Путь к Святой Горе проходил через земли, где проходили боевые действия, разгоревшейся из-за избрания на царский престол Константина Первого Болгарского. Монах Лавриш дошел до Болгарии и решил вернуться на родину.

На Новогрудчине он создал Лавришевский монастырь.

На следующий год князю-монаху довелось сражаться с татарами. Князь одержал победу и вновь стал править Новогрудком.

Миндовг стал жертвой заговора. Когда Войшелк узнал о смерти отца и двоюродного брата - собрал войско для похода на Новогрудок. В 1264 году князь вернул себе город.

Войшлек не забывал о своем монашеском сане. Он продолжал носить клобук поверх княжеской одежды. Князь передал правление галицкому князю Шварну (Сваромиру) Даниловичу и вновь оказался в монастыре на Волыни, в Угровске.

Весной 1267 года князь Василько Романович пригласил Войшелка-Лавриша на пир во Владимир-Волынский. После которого он вернулся в обитель святого архангела Михаила. Ночью туда ворвались воины брата Шварна – князя Льва Даниловича Галицкого, и зарубили мечами Войшелка.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".