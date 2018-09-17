Пчеловодство на Афоне: новые технологии

В видео «Новые технологии на Афоне: германские царицы в польских дворцах» на информационном портале Святой Горы Афон идет речь о пчеловодстве на монашеском полуострове.

«Горный и холмистый ландшафт, ущелья и долины, уникальный микроклимат, сочетание горных, лесных и луговых растений и огромное количество эфирно-масленичных видов придает афонському меду неповторимый вкус и оригинальный аромат.

Так бывает: люди делают добро в разных частях земного шара, и неожиданно это добро пересекается в одной точке – небольшой пасеке на Святой Горе Афон», - говорится в видео.

Также авторы видеоролика рассказали об особенностях пасеки на Святой Горе.

«Технологическая новинка – улья полностью состоят из пенополистирола, являются легкими и очень удобными, что немаловажно при транспортировке», - отметили авторы.

О пчеловодстве также рассказал один из монахов.

«Полистероловые улья, конечно, предоставляют для нас новые технологии, новое слово техники, потому что в нашей жаре они более приспособлены к содержанию пчел. Сам улей очень быстро разбирается, его легко собрать и у него есть четыре литка на разных уровнях.

Для нас это новые технологии. Мы на Афоне привыкли пользоваться дедовскими способами – деревянными ульями, и все у нас максимально просто…», - рассказал монах-пчеловод.

Он также добавил, что «на Афоне жизнь особая, не так как в миру все устроено. Мед я почти не продаю. За последние 6 лет я два раза отдавал его в магазин. А так, в основном, меняешь его на бензин, на продукты…».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".