Годовщина крушения вертолета, который направлялся на Афон – записки паломников

Катастрофа – крушение вертолета, который летел на Афон, произошла 11 сентября 2004 года. Блогеры вспомнили о годовщине трагедии и рассказали, как это произошло.

«14 лет назад крушение вертолета произошел недалеко от побережья полуострова Ситония. Все, кто были на борту, погибли. Вертолет «Чинук» из греческой армии был на пути к Афону, вероятно, направлялся на платформу Хели в Карее», - написал Герман Вугд.

Он рассказал о памятнике, установленном в память о трагедии.

«Имена всех жертв помещены на этом памятнике, который я видел, оставаясь в Порто Куфо в южной части Ситонии. Памятник, по-видимому, является инициативой греческой армии, потому что имена членов экипажа сопровождаются фотографией, а позади фактического памятника стоит военный вертолет другого типа», - сообщил паломник.

Мужчина написал, что стало причиной крушения.

«Причиной аварии были, вероятно, механические сбои. Изготовитель – «Чинук» должен был выплатить компенсацию», - рассказал он.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".