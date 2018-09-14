Почему православные отмечают церковный Новый год в сентябре

Православные 14 сентября (по новому стилю) празднуют индикт - начало Нового церковного года.

Праздник был основан в VI веке. Тогда календарь вели согласно индиктам - периодам наложения дани.

«Индикция» с латыни означает «провозглашение» - сбор налогов для поставки запасов продуктов для правительства. В Византии с 312 года летоисчисление начиналось 1 сентября. В 325 году первый Вселенский Собор утвердил эту дату.

В 1492 году этот праздник стали отмечать на Руси. В 1700 году император Петр I перенес гражданский праздник на 1 января, а в календаре Православной Церкви сохранилась дата 1 сентября (по старому стилю). Соответственно, по новому стилю, это 14 сентября.

В этот день Православная Церковь вспоминает, как Спаситель прочел в назаретской синагоге пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) "о наступлении лета благоприятного" (Лк 4, 16–22).

Во всех православных церквях в этот день совершаются молебны о начале нового индикта.

Верующие благодарят Бога за прожитый год и просят благословение на новый.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".